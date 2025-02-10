Morphisecはこのほど、「Rat Race: ValleyRAT Malware Targets Organizations with New Delivery Techniques」において、遠隔操作型トロイの木馬(RAT: Remote Administration Trojan)である「ValleyRAT」を配布する戦術、技術、手順(TTPs: Tactics, Techniques, and Procedures)が進化したとして、その調査結果を公表した。昨年後半に確認された攻撃では、細工されたアーカイブファイルと悪意のあるスクリプトを使用していたが、新