イギリスのセキュリティ当局がAppleに対し、世界中のAppleユーザーがクラウドにアップロードしたすべてのコンテンツを取得できるバックドアを作るように要求したと報じられています。U.K. orders Apple to let it spy on users’ encrypted accounts - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/technology/2025/02/07/apple-encryption-backdoor-uk/UK demands Apple break encryption to allow gov’t spying worldwid