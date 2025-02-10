イギリスのセキュリティ当局がAppleに対し、世界中のAppleユーザーがクラウドにアップロードしたすべてのコンテンツを取得できるバックドアを作るように要求したと報じられています。U.K. orders Apple to let it spy on users’ encrypted accounts - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/technology/2025/02/07/apple-encryption-backdoor-uk/UK demands Apple break encryption to allow gov’t spying worldwid
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 森脇健児 SMAPの冷淡さに嘆き
- 2. 母に反抗か 佳子さま欠席が波紋
- 3. 全裸で…キムタクが浴場でピンチ
- 4. 人気女優の死で「日本叩き」勃発
- 5. 性行為見せつけ 両親殺害で主張
- 6. 「お前ら辞めろ」日枝氏逆ギレか
- 7. 真美子夫人 新ヘアに反響の声
- 8. 遅刻した面接官 まさかの質問
- 9. さんま 元フジアナの異変を告白
- 10. 渡邊渚 積極発信にSNSで賛否の声
- 1. 母に反抗か 佳子さま欠席が波紋
- 2. 石破首相 会談での座り方にX絶句
- 3. 脳の老化防止に最適な食べもの
- 4. フジ港氏 74歳の大火傷を隠蔽か
- 5. 名指しで中傷 地方国立大が激怒
- 6. 「総長室突入」京大生ら6人逮捕
- 7. 中居の後釜? 意外なコンビ芸人
- 8. 消防士「数えきれないほど痴漢」
- 9. 米価格の高騰続く 農水省に批判
- 10. 親プーチンの長男が東京に 衝撃
- 1. 痛風発症 40代男性の危険な好物
- 2. 「幻想」堀江貴文氏が野菜に私見
- 3. 女性バスガイド涙 ヤバい客実態
- 4. 陥没事故を爆笑 YouTuberが謝罪
- 5. 藤井竜王の詰み筋「恐ろしい」
- 6. 石破首相の無表情会談「胴元感」
- 7. 反省しろ! 雪まつりの運営に批判
- 8. トランプ氏 安倍元首相に5度言及
- 9. こじるり夫創業の会社 注意喚起
- 10. 京大教授が仰天理由で番組欠席
- 1. 人気女優の死で「日本叩き」勃発
- 2. 台湾に北極発寒波 78人が死亡
- 3. おぞましい石破の売国行為 酷評
- 4. 米 紙製ストロー導入を中止へ
- 5. 映画ロケ地の小樽 観光公害深刻
- 6. BLACKPINKリサ 下着のみの大胆姿
- 7. 「カナダ吸収…本気だ」音声流出
- 8. ハンガリー邦人殺害 数百人デモ
- 9. 死亡の邦人 日本大使館にDV訴え
- 10. カリブ海でM7.6の大きな地震
- 1. フジ以上のマスゴミか 会見問題
- 2. 上智大ボロボロ 独自入試が仇に
- 3. 中居氏 芸能界復帰への唯一の道
- 4. 承認欲求こじらせ社員 扱い方は
- 5. マイナと免許一体化 落とし穴も?
- 6. 毎日…タクシー運転手の過酷現実
- 7. 「iPhone SE4」発売は間近か
- 8. ポイ活疲弊 高級クレカ選ぶ若者
- 9. キャベツ2.7倍 農家など大打撃
- 10. 横浜からも人口流入 川崎に何が
- 1. 月収125万円 第3夫人が双子妊娠
- 2. 無印の新作 5000円トースター
- 3. 便利な薄型シェーバー セール中
- 4. スーパーカブ「かけこみ」ヒット
- 5. パタゴニアの機能的フリースが、薄手アウターを“防寒着”に変えてくれた
- 6. GPS搭載 多機能スマート財布登場
- 7. Amazonで「DOD」が最大45%OFF
- 8. 日本が誇る「おいしい」お店が決定！「The Tabelog Award 2025」授賞式典レポート
- 9. ファスナーを開くだけでバックパックになる2Wayブリーフケース「FREESTONE BRIEFPACK」
- 10. キャンプグッズが最大46%オフ
- 11. Blackmagic Micro Studio Camera 4K事例：キアヌ・リーブス主演作品「Siberia」の場合
- 12. ワイヤレス接続可能で4K解像度、バッテリーも搭載した15.6インチIPS液晶タッチディスプレイ「Astro4K』
- 13. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 14. 狭い部屋でも 吸盤式洗濯物干し
- 15. あのウォーキング・デッドがポケモンGO風のARゲーム「The Walking Dead: Our World」になって登場、ゾンビだらけの世界でサバイバル可能に
- 16. 「イマーシブ・フォート東京」第二期戦略/新演目発表会 / 亀田製菓、合同会社ナイスライスファームを設立【まとめ記事】
- 17. もう勢い余ってこぼさない。サーモスの新作「飲み物が優しく出てくる水筒」
- 18. CDNを使うとGoogleの検索インデックスへの登録にどんな影響があるのか？
- 19. [Exploring ZEISS eXtended Data]Vol.02 ポスプロ工程合理化の方法とは？実践･eXtended Dataワークフロー
- 20. [InterBEE 2019の歩き方]Dコース：カメラアクセサリーの世界 〜ジンバル/スタビライザー/三脚コース
- 1. 真美子夫人 新ヘアに反響の声
- 2. DeNA度会隆輝 元アイドルと交際宣言！ラブラブ2S「2人とも仕事を全力で頑張ります」昨年熱愛報道
- 3. 「日本一可愛い53歳」近影に絶賛
- 4. 頭にきた 大谷を巡る暴露に憤怒
- 5. 「メガビッグ」史上最高の12億円
- 6. 大谷の代走嫌だった 元同僚告白
- 7. 英メディア フンミン放出すべき
- 8. 北銀のミラノ五輪消滅 選手号泣
- 9. ド軍と再契約 世界一貢献した男
- 10. 渋野日向子 重厚感ある愛車公開
- 1. 森脇健児 SMAPの冷淡さに嘆き
- 2. 全裸で…キムタクが浴場でピンチ
- 3. 「お前ら辞めろ」日枝氏逆ギレか
- 4. 渡邊渚 積極発信にSNSで賛否の声
- 5. さんま 元フジアナの異変を告白
- 6. 浅田舞に騒然「セクシーすぎて」
- 7. 日曜劇場 大物声優の登場に驚き
- 8. 坂上忍 トイレで妻が許せぬ行動
- 9. 濱口パワハラ報道 有吉がニヤリ
- 10. 有吉 生島「降板騒動」で新証言
- 1. 遅刻した面接官 まさかの質問
- 2. 「4年後に離婚」じゃいに妻宣言
- 3. ダイソーのネコ型グッズが超便利
- 4. 不安な時…大谷妻の「愛読漫画」
- 5. 夫が寝室で死んでいた 朝に発見
- 6. 単身赴任の夫が不倫 気づいた妻
- 7. 間違ったダイエットの常識5つ
- 8. 娘の顔の傷が消えず 後悔した母
- 9. 出会いに恵まれる人の共通点
- 10. 3年間息子にお弁当 思わぬ展開が