北朝鮮の金正恩総書記 （国務委員長）が8日、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）創建77周年に際して国防省を記念訪問した。朝鮮中央通信が9日、伝えた。北朝鮮軍は1948年2月8日の創設され、この日は「建軍節」とも呼ばれている。一方、金日成主席が1932年4月25日に満州で「朝鮮人民革命軍」を組織したとされ、この日は「朝鮮人民革命軍創建日」とされている。金正恩氏は昨年はジュエ氏と訪れたが、今年は不在だった。努光鉄（ノ・グァンチョル