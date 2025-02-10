米女子ゴルフツアーの「ファウンダーズ・カップ」最終日（９日＝日本時間１０日、フロリダ州ブラデントンのブラデントンＣＣ＝パー７１）、首位と７打差の７位から出たツアールーキーの山下美夢有（花王）は３バーディー、１ボギーの６９で回り、通算１３アンダーで４位に入った。勝みなみ（明治安田）は通算１２アンダーで７位だった。通算２１アンダーでイエリミ・ノー（米国）が優勝した。山下は中継するＷＯＷＯＷのインタ