今から6年前、「外国人プロレスラー総選挙」という投票企画が週刊誌に掲載された（「アサヒ芸能」2019年2月14日号）。1000人のプロレスファンから募ったランキングの5位から2位までは、以下だった。アブドーラ・ザ・ブッチャー、ハルク・ホーガン、タイガー・ジェット・シン、ミル・マスカラス……となれば、1位は当然、この選手しかない。【写真】新日本プロレスのラリアットの使い手といえば「長州力」…秘蔵写真で振り返る、