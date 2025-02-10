YouTubeチャンネル「名球会チャンネル」、新井宏昌氏ら出演日本プロ野球名球会が運営する公式YouTubeチャンネル「名球会チャンネル」が「激白！レジェンドたちのしくじり話」を公開。南海、近鉄で通算2038安打を放ち、オリックスやソフトバンクなどでコーチを歴任した新井宏昌氏が、衝撃の“鉄人”エピソードを披露している。1992年に現役引退した新井氏は、1994年にオリックスの1軍打撃コーチに就任。入団3年目だったイチロ