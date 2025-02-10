BANDAI SPIRITSはガンプラＭＧ 1/100 RX78FRGMT GUNDAM」の抽選販売を行う。発送は4月。価格は8,800円。 本商品はガンダムシリーズ45周年を記念して、ファッション・カルチャープロデューサーの藤原ヒロシ氏主宰のデザインプロジェクト「fragment」と『機動戦士ガンダム』のコラボレーション。「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」が「fragment」とのコラボレーションカラーに