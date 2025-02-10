映画「翔んで埼玉〜琵琶湖より愛をこめて〜」（２０２３年公開作）が８日、フジテレビで放送された。２０１９年公開のヒット作「翔んで埼玉」の続編。埼玉解放戦線が東京からの迫害に立ち向かった前作に続き、今回は「白い粉（※たこ焼き粉）」を通天閣ミサイルで打ち込んで全世界を植民地にしようと目論む、大阪府知事・嘉祥寺晃（片岡愛之助）および妻の神戸市長（藤原紀香）らとの壮絶な戦いが繰り広げられた。エンドロー