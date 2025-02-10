2月9日 発表 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2月8日に発生したPlayStation Network（PSN）障害の補償として、PlayStation Plus（PS Plus）加入者全員のサービス利用期間を自動的に5日間延長することを発表した。 2月8日の9時頃から翌日の午前中まで発生したPSN障害。ほぼ1日に渡りプレイステーションでのオンラインサービスを利用することができず、