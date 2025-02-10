恋愛において、突然の冷たい態度や愛情の変化は、相手を深く傷つけることがあります。特に、無自覚な言動が、相手の心を離れさせる原因となることも。今回は、彼氏の心が冷めてしまうきっかけとなる女性の振る舞いに焦点を当て、その対処法を考えてみましょう。【思いやりの欠けた態度】相手への敬意と配慮は、関係を築く上で基本中の基本です。相手の感情を無視する態度や自己中心的な振る舞いは、関係崩壊の原因となります。お互