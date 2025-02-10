恋愛において、一部の女性は繰り返し浮気をしてしまう傾向があります。では、なぜ浮気に走りやすいのでしょうか？今回は、浮気を繰り返してしまう女性の心理的特徴と、その行動を改めるための自己変革のヒントを紹介します。【承認欲求と自己価値感】浮気を繰り返す女性の中には、強い承認欲求と低い自己価値感が見られることも。自分を価値ある人間だと感じるために、新しい相手からの注目や承認を求めてしまうのでしょう。【刺激