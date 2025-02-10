＜NFLスーパーボウル：チーフス−イーグルス＞◇9日（日本時間10日）◇ルイジアナ州ニューオーリンズ、シーザース・スーパードーム史上初の3連覇がかかるAFCの強豪カンザスシティ・チーフスとNFCのフィラデルフィア・イーグルスが対戦した今年のスーバーボウル。ハーフタイムショーは“ヒップホップの新王者”ケンドリック・ラマー（37）がパフォーマンスを披露した。事前にラマーは、テーマを「ストーリーテリング」としていた通