俗に「TikTok禁止法」と呼ばれる法律をめぐり、アメリカにおいてTikTokが各種アプリストアからダウンロードできなくなっていることを受け、TikTokがAndroid版アプリケーションファイル(APKファイル)を自社サイトで直接配布し始めました。We're enhancing ways for our community to continue using TikTok by making Android Package Kits available at https://t.co/JoNVqKpnrS so that our U.S. Android users can download