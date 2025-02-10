【モデルプレス＝2025/02/10】アイドルグループ・乃木坂46に新メンバーとなる6期生「11人」の加入が決定。10日午前11時、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて、春組最後となる5人目のメンバー「長嶋凛桜（ながしま・りお）」が公開された。【写真】乃木坂46、新メンバー6期生11人のビジュアル公開◆乃木坂46・6期生「長嶋凛桜（ながしま・りお）」公開5人目は、北海道出身の17歳・長嶋凛桜。公開された47秒の動画