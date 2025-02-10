監修医師：日浦 悠斗（医師） 福井大学医学部卒業。血清蛋白質と精神疾患の関係について研究をおこなう。日本精神科学会専門医。 特発性てんかんの概要 特発性てんかんは、原因が特定できないてんかんの一種です。脳に明らかな異常がないにもかかわらず発作が繰り返し起こるのが特徴で、遺伝的な要因が関係していると考えられています。 人の体の細胞には電気的な流れがあり、脳の神経細胞も規則正しいリズムで活動しています