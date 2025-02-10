芝浦電子 [東証Ｓ] が2月10日午前(11:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.8％増の41.5億円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の48億円→54億円(前期は53億円)に12.5％上方修正し、一転して1.8％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の21.4億円→27.4億円(前年同期は25.7億円