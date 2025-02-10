10日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝151円99銭前後と、前週末午後5時時点に比べ17銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝156円60銭前後と1円11銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース