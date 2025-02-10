【Twitch×NASAコラボ 特別ライブ配信イベント】 2月13日1時45分（日本時間）～ 開催 Twitchは、NASAとのコラボレーションによる特別ライブ配信イベントを2月13日1時45分（日本時間）より開催する。 本イベントは、Twitch史上初めて国際宇宙ステーション（ISS）からのライブ配信を実施し、NASAの宇宙飛行士が視聴者とリアルタイムで交流できるというもの。Tw