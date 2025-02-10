ドラマ「恋のスケッチ～応答せよ1988～」「嫉妬の化身～恋の嵐は接近中」などで知られる、韓国メディア「テンアジア」による韓国俳優のコ・ギョンピョ（34）の熱愛報道を受け、所属事務所が6日、コメントを発表した。所属事務所「CL＆Company」は「確認は不可」とした。 【写真】日本でも大人気となったドラマ「恋のスケッチ～応答せよ1988～」 コ・ギョンピョは現在、一般女性と交際3年目で