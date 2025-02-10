デビュー15周年を迎えたINFINITEが3月に完全体で戻ってくる。【注目】前代未聞？グループ名の“商標権”を無償で譲渡されたINFINITE所属事務所INFINITEカンパニーは2月10日、公式SNSを通じて8thミニアルバム『LIKE INFINITE』のティーザーイメージを公開し、カムバックを知らせた。公開されたイメージは、ほのかに輝くメタル素材にINFINITEのロゴ「∞」が刻印されたイメージで、視線をとらえる。特にロゴの両側に、15のローマ字表