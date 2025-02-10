上海新空直昇機の遊覧ヘリのコックピット越しに見る黄浦江沿岸の夜景。（１月２７日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海2月10日】中国の今年の春節（旧正月）連休は、2024年の第14期全国人民代表大会（全人代）第2回会議の政府活動報告に初めて「低空経済」（低高度を飛ぶ有人・無人航空機を活用した経済活動）が盛り込まれてから最初の春節となり、長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）でヘリコプターによる輸送サ