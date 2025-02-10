マンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」で連載中の「さまよい令嬢道中記」第1巻が、2月5日に発売。価格は、税込792円です。発売を記念して一部店舗を除く「メロンブックス」で購入すると、原作者のドリヤス工場さん描き下ろし特典イラストカードがプレゼントされます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「さまよい令嬢道中記」は、ドリヤス工場さんが描くオフビート令嬢マンガ。フォルノーグ王国の魔法学校