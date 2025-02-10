2人組YouTuberの「中町兄妹」が2025年2月9日に動画を公開し、1月28日に埼玉県八潮市で発生した県道陥没事故をめぐる発言を謝罪した。「不謹慎だ」批判相次ぐ中町兄妹の2人（兄・中町JP、妹・中町綾）は、2月2日に公開した動画で、埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故について言及した。この事故では、男性1人が安否不明になっている。妹の綾さんが「最近ニュースで落ちてきて足場が崩れてとか。そういう事故とかもよく見て