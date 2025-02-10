日本列島を襲った今シーズン“最強・最長”の寒波。福島県では62年ぶりに災害救助法が適用され、このあとも雪が降りやすい状態が続きます。各地で相次いでいるのが、スリップ事故。スリップを防ぐにはどうすればいいのか、実験映像からわかったことは。◇8日、バンキシャ！は福島県会津地方へ。バンキシャ！「あ、トラック。これは大丈夫なのか？」「トラックが2台、雪に突っ込んでいます」市街地では、大量の雪で道幅が狭ま