工場火災の慰霊式で、手を合わせる三幸製菓の山下仁社長＝10日午前、新潟県村上市米菓大手三幸製菓（新潟市）の新潟県村上市にある荒川工場で6人が死亡した火災から3年となるのを前に、同社は10日、慰霊式を開いた。山下仁社長（67）や製造部門の責任者らが、焼けた建物の跡地に設置した慰霊碑に手を合わせ献花した。昨年は出席した遺族の姿は今年はなかった。山下社長は終了後、報道陣に「あのような悲惨な事故を起こしてはな