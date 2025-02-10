俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第６話が９日に放送され、世帯平均視聴率が１０・２％を記録したことが１０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１２・６％でスタート。第２話は１２・０％。第３話は１１・７％。第４話は１０・５％。第５話は１０・６％。今回は前回から０・４ポイント減。個人視聴率は５・９％だった。大河ドラマ６４