ナシオナルのMF山田楓喜が9日、ポルトガル・リーグ第21節のファレンセ戦で初先発を飾るも、2枚のイエローカードを受けて退場となった。チームは2-0で勝利し、3試合ぶりの3ポイントを獲得している。山田は京都サンガF.C.からの期限付き移籍でナシオナルに加入し、前節に途中出場の形で移籍後初出場を果たした。続くファレンセ戦では先発に抜擢されたが、前半19分にイエローカードを提示された。すると後半6分、ハイボールを巡