【116話】 2月10日 公開 価格：90ポイント 講談社は2月10日、マンガ「月曜日のたわわ」第116話「黒子ちゃん その5」をコミック配信サイト「ヤンマガWeb」などにて公開した。ヤンマガWebでの価格は90ポイント。 「月曜日のたわわ」はSNSや同人誌でセンセーションを巻き起こした比村奇石氏の日常コメディマンガ。マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン」に