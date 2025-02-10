Ａ＆Ｄホロンホールディングスが大幅高で３日続伸した。前週末７日の取引終了後、２５年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比８．２％増の４８１億１９００万円、経常利益は同１７．３％増の６２億４００万円、最終利益は同９．７％増の３９億８６００万円だった。１０～１２月期の経常利益は同６１％増、最終利益は同４９％増と高い伸びを見せており、見直し買いを誘う要