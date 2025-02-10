エヌエフホールディングス、フィックスターズが揃って大幅高に買われている。エヌエフＨＤは１３．６％高の１８４０円まで買われ今年１月８日につけた昨年来高値１９３０円も視野に入れてきた。また、Ｆスターズは前週６日に好決算を発表したこともあり、継続的な実需買いを呼び込んでいる。両銘柄とも量子コンピューター関連の象徴株として注目度が高いが、直近では東京大学とＮＴＴなどが共同で