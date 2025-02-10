日本時間2月8日、初対面の2人による日米首脳会談が行われ、トランプ大統領による石破茂首相への気遣いが随所に見られました。会談後に行われた共同会見で、バンキシャ！は4つの発言に注目。それぞれの“思惑”とは…？◇日本時間2月8日。山崎大輔記者NNNワシントン「トランプ大統領が出迎えて握手をしています」「2人がいまメディアの写真撮影に応じています」トランプ大統領「We love Japan」石破首相「はは」トランプ大