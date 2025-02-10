David Latona[マドリード８日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）欧州議会の第３勢力「欧州の愛国者」を結成した加盟各国の極右政党の指導者らが８日、スペイン首都マドリードで初めての首脳会議を開催し、トランプ米大統領を賞賛した上で、トランプ氏にあやかる形で「欧州を再び偉大に」とのスローガンを掲げて気勢を上げた。ハンガリーのオルバン首相やイタリアのサルビーニ副首相、フランス国民連合（ＲＮ）の実質的な指導者の