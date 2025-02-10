Tetsushi Kajimoto［東京１０日ロイター］ - 財務省が１０日発表した国際収支状況速報によると、１２月の経常収支は１兆０７７３億円の黒字となった。ロイターが民間調査機関に行った事前調査の予測中央値は１兆３６２３億円程度の黒字だった。貿易・サービス収支は４１９億円の黒字、第１次所得収支は１兆２７５５億円の黒字、第２次所得収支は２４０１億円の赤字だった。訪日外国人旅客者数が前年比２７．６％増となり、