つるやは、2025年最新オリジナルクラブ「AXEL A40(アクセル エーフォーティー)シリーズ」を2025年2月14日(金)に、全国のつるやゴルフショップ・オンラインショップで発売します。 つるや「AXEL A40(アクセル エーフォーティー)シリーズ」  ・ドライバー99,000円・フェアウェイウッド［#3,#5,#7］各1本63,800円・ユーリティー［U3,U4,U5,U6］各1本49,500円・アイアン［#6-#9,PW］5本セット165,000円［AW,AS,