「メズム東京、オートグラフ コレクション」16階のレストラン「シェフズ・シアター」に、麗らかな春の風景や新緑の芽吹きをテーマにしたコース料理がラインナップ。ランチプログラム「Flowering Meadow - 野花のささやき」と、ディナープログラム「Blooming Right - 春、躍動」が、期間限定で楽しめます☆ メズム東京、オートグラフ コレクション「シェフズ・シアター」Flowering Meadow - 野花のささやき／Blooming Right -