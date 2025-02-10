中国ショートトラックスター出身の解説者、王濛氏（４０）が韓国代表チームに対して痛烈な批判を浴びせた。中国「新浪スポーツ」は「王濛が怒った」としながら、この日中国ハルビン黒龍江氷上訓練センター多目的ホールで繰り広げられた２０２５ハルビン冬季アジア大会ショートトラック男子５０００メートルリレー決勝が終わった後、王氏がソーシャルメディア（ＳＮＳ）を通じて韓国代表チームを批判するコメントを載せたと伝えた。