日米首脳が７日（現地時間）、米ワシントンのホワイトハウスで開かれた首脳会談で、日本の防衛費を２０２７年までにトランプ政権１期目の倍に増額することにした。同盟の国防費増額を要求してきたトランプ大統領の持続的な圧力と日本の国防力強化の流れが一致した結果とみられるが、今後、韓国に出すトランプ大統領の請求書にも綿密な対応が必要だという声が出ている。トランプ大統領はこの日、石破茂首相との首脳会談後の記者会見