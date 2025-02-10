【新華社ウルムチ2月10日】中国新疆ウイグル自治区で6日、送電用変電所「バルクル（巴里坤）プラスマイナス800キロボルト交直変換所」の建設が再開された。工事は既に終盤に入っている。発電した電力を重慶へ送る「疆電入渝」プロジェクトの送電側施設で、第14次5カ年規画（2021〜25年）の重要事業。春節（旧正月）の連休中は工事を休止していた。同変換所は6月末までに双極低端、年末までに双極高端での稼働を予定する。プ