ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第６回「鱗剥がれた『節用集』」が９日に放送された。幕府パートが不穏。田沼意次（渡辺謙）が、１０代将軍徳川家治（眞島秀和）の信頼を得てきたが、将軍嫡男・徳川家基（奥智哉）に「成り上がりの奸賊」呼ばわりされ…家治にも将軍交代後を心配された。その意次の留守中に田沼屋敷に旗本・佐野善左衛門政言（矢本悠馬）が来訪してきて嫡男田沼意知（宮沢氷魚）が応対。家系