岡山大学は、「カフェインをハエの成虫に与えると寿命が著しく減少すること」を発見したと発表しました。 【写真を見る】「濃いカフェイン」はハエの寿命を著しく減少させる?!「カフェインの殺虫効果」岡山大学が研究で実証 岡山大学大学院 環境生命自然科学研究科 博士後期課程2年のShine Shane Naingさん（ミャンマー出身【画像①】）と、岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域の宮竹貴久教授らの研究によるも