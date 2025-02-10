サンパウロ州選手権第８節が９日に行なわれ、元ブラジル代表ＦＷネイマールが復帰したサントスは、アウェーでノーヴォリゾンチーノと０―０で引き分けた。サウジアラビアのアルヒラルから復帰したネイマールは加入後初先発したが、消極的なプレーが多く、得点はおろか１本のシュートすら放つことができなかった。ネイマールは復帰後、２試合に出場してまだ無得点で、サントスもこの間は２引き分けと不調に陥っている。