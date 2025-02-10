エクスモーションは、ウエルスアドバイザーが１０日付リポートで、想定株価レンジを１２００−１６００円（従来は１１００−１５００円）に引き上げ、投資判断は「オーバーウエート」（強気）を継続している。２４年１１月にＡＩを活用した新サービス「ＣｏＢｒａｉｎ（コブレイン）」のサービスを開始したが、会社側は収益の見通しが立てにくいとして、２５年１１月期は売上高１４億５１００万円（前期比１３．０％増）の