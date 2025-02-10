ハンガリーで日本人女性を殺害したとして、アイルランド国籍の元夫が逮捕されました。女性は事件前、「元夫から脅迫されている」などと地元警察に訴えていました。【写真を見る】「元夫から脅迫されている」警察に訴えも放置 ハンガリーで43歳日本人女性が死亡殺人容疑で元夫を逮捕 首都ブタペストのアパート火災に関与か先月29日、ハンガリーの首都ブダペストのアパートで火事があり、43歳の日本人女性が死亡しました