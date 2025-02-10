東洋水産に注目したい。即席麺大手である同社の第３四半期累計（２４年４～１２月）の連結営業利益は前年同期比２９．８％増の６２２億９８００万円と堅調だった。海外即席麺事業が伸びたほか、国内も堅調だった。特に、同社が高シェアを誇る米国・メキシコではインフレ傾向が高まり、消費者の節約志向が強まるなか、安価な即席麺への需要が高まっている。２５年３月期の同利益は前期比８．０％増の７２０億円と最高益予想