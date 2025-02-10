Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅは大幅反落している。東京証券取引所が前週末７日の取引終了後、信用取引による新規の売り付け及び買い付けに係る委託保証金率を５０％以上（うち現金２０％以上）とする信用取引の臨時措置を１０日売買分から実施すると発表。また、日本証券金融も貸借取引自己取引分及び非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を１０日売買分から５０％（うち現金担保分２０％）にすると発表してお