楽しそうで、そう簡単ではないのが子連れでの公園遊びである。環境によるストレスもあるし、もっとも厄介なのが周囲の親との関係だ。親としての責任や、他の親との微妙な関係に悩むストレスと、どう向き合うかを考察する。（フリーライター武藤弘樹）子連れで行く公園に待ち受ける様々な苦難保護者にとって子連れで行く公園には実に様々な試練が待っていて、修羅の道と称して概ね差し支えない。夏は暑く冬は寒く、知っての通り