【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■FANTASTICS堀夏喜、八木勇征のやばすぎる秘密を暴露！「天然なところがある」 FANTASTICSによるABEMA初冠バラエティ番組『FANTASTICSのイケメンを、壊したい！』が、2月5日21時より放送開始。初回放送から怒涛のドッキリの連続に、視聴者からも「めっちゃ面白い！」「リアクション最高」「とんでもない新番組」など話題を集めた。 本番組は、ダンス＆ボーカルグループ・FAN