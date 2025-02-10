10日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝151円87銭前後と、前週末午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝156円55銭前後と1円16銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース