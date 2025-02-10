9日午後7時5分ごろ、茨城県阿見町岡崎3丁目の無職、深田伸行さん（88）方から「炎が上がっている」と、近くの住民から110番通報があった。約4時間後に消し止められたが、いずれも木造2階建ての深田さん方（延べ約140平方メートル）と隣の民家（延べ約100平方メートル）が全焼したほか、近くの木造2階建てアパートも半焼した。牛久署によると、隣家とアパートの住人にけがは無かったが、火災後、深田さんと80代の妻の2人と連絡