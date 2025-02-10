[ブラジリア７日ロイター] - ブラジル開発商工サービス省が７日発表した１月の貿易収支は２２億ドルの黒字となり、前年同月の６２億ドルから６５．１％減少した。輸入が２桁台で増加した一方、輸出は減った。ロイターのエコノミスト調査による予想は３０億ドルの黒字だった。輸出は前年同月比５．７％減の２５２億ドル。原油、鉄鉱石など主要輸出品目の価格下落が背景。輸入は同１２．２％増の２３０億ドル。燃料、肥料、